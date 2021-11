Scuola: da domani scuole in agitazione in tutta Italia, il 19 studenti in piazza in 40 città

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Scuole in agitazione in tutta Italia in vista della mobilitazione nazionale del prossimo 19 novembre, quando in oltre 40 città gli studenti scenderanno in piazza. Domani a Roma alle 8.30 gli studenti si riuniranno a viale Trastevere davanti al ministero dell'Istruzione; a Palermo dalle 7.45 davanti al liceo Umberto I e a Verona al Montanari dalle 7.30.

“Manca una settimana alla mobilitazione studentesca del 19 Novembre. Abbiamo atteso fin troppo risposte mai arrivate dal Governo e dal Ministero, ora abbiamo deciso di farci sentire”, spiega Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi. “Ci mobilitiamo in più di quaranta città in tutto il Paese, da Nord a Sud. Chiediamo impegni e investimenti sull'edilizia e sul diritto allo studio, definanziato anche da questa Legge di Bilancio. Chiediamo di investire sulla Salute Mentale, come chiediamo soluzioni alla precarietà a cui siamo condannati. Fino ad ora ci hanno considerato zero, oggi vogliamo essere quello Zero da cui ricostruire da capo la scuola e la società”.