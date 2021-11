Schneider Electric presenta la nuova generazione di dispositivi di commutazione automatica TransferPacT

11 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Stezzano (BG), 11 novembre 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta la nuova generazione di TransferPact™ - Automatic Transfer Switching Equiment (ATSE): una gamma di commutatori automatici modulari intelligenti, che offre maggiore scalabilità e performance robuste.

Progettato in linea con lo standard IEC 60947-6-1,TransferPact è una gamma di prodotti di classe PC disponibile in versioni da 32A – 160A, con 2 3 o 4 poli e con voltaggio operativo classificato da 2220V a 440V.

La famiglia di prodotti è disponibile in due diverse tipologie: Automatic e Active Automatic. TransferPacTAutomatic si caratterizza per la rapidità di impostazione e per un'interfaccia di facile visualizzazione. TransferPact Active Automatic offre funzionalità più ampie, con un controller e un display integrato e con la possibilità di aggiungere anche un'interfaccia HMI esterna.

La scalabilità offerta da TransferPacT permette agli utenti di ampliare una soluzione di commutazione della fonte, così da poter aggiungere ulteriori moduli man mano che la domanda cresce, potendo programmare le attività di aggiornamento senza interrompere l'erogazione dell'energia elettrica.

I vantaggi diTransferPacTATSE comprendono una maggiore disponibilità dell'alimentazione e una maggiore efficienza, grazie alla connettività e agli accorgimenti di cybersecurity adottati. L'uptime è massimizzato grazie a una tecnologia innovativa che garantisce velocità di commutazione inferiori a 500 millisecondi.

Il design compatto e robusto aiuta TransferPacT a dare il meglio anche nelle condizioni più difficili, con temperature operative che vanno da – 25°C a 70 °C. Un DPS integrato e un cavo di rilevamento fanno sì che gli utenti riducano del 30% i tempi di installazione e messa in opera.

Soluzioni EcoStruxure™ abilitate dall'IoT raccolgono e analizzano i dati ATSE in tempo reale, tramite connettività wireless, fornendo agli operatori proattivamente -e non più solo reattivamente - strumenti di analisi per la manutenzione.

Per le sue performance solide e affidabili, che permettono di mantenere la continuità dell'alimentazione e la sostenibilità, TransferPacT ATSE è stato progettato specificamente per l'applicazione negli edifici, nelle strutture sanitarie, nei data center e nei sistemi di trasporto.

La nuova generazione di questa famiglia di prodotti conferma l'impegno di Schneider Electric per offrire soluzioni che massimizzano la disponibilità e migliorano la sicurezza, l'affidabilità, la connettività richieste oggi dai professionisti del settore.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. Search Engine Optimization

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

