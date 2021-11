11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Nel 1992 per arginare il fenomeno dei franchi tiratori, il Pli presentò una proposta per introdurre ballottaggio da quarta votazione. Oggi penso che per ridurre fenomeno servano 3 qualità: condivisione passaggi, unità nella scelta dei nomi ed ampio coinvolgimento. #Quirinale". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.