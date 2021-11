Perché Wuxi è il nuovo polo d'attrazione per i giovani talenti cinesi

11 novembre 2021 a

WUXI, Cina, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Wuxi, situata al centro del Delta del fiume Yangtze, diventa giorno dopo giorno una meta sempre più ambita per i giovani talenti cinesi. Il Youth Talent Selection Program di Wuxi è diventato un vero e proprio polo d'attrazione per i giovani. Durante i suoi quattro anni di attività, 489 giovani talenti sono stati selezionati e collocati presso organizzazioni governative e aziende. I datori di lavoro offrono ai candidati selezionati piani di sviluppo professionale mirati e continui.

Secondo il governo municipale popolare di Wuxi, il programma ha attirato, tra gli altri, laureati provenienti dalle università di Oxford, Columbia, Pechino e Tsinghua. Quest'anno l'annuncio di Wuxi e del suo Youth Talent Selection Program è stato pubblicato non solo su piattaforme mediatiche cinesi ed estere, ma anche sugli account WeChat di rinomate università e sui canali ufficiali dei social media di organizzazioni internazionali.

I giovani talenti cinesi non sono più orientati alla fuga verso le città di primo livello. Oggi i giovani cinesi attribuiscono un'importanza sempre maggiore alla possibilità di vivere una vita ben equilibrata, considerando fattori come il costo della vita e l'ambiente oltre alle opportunità di crescita professionale.

Parlando di Wuxi, le persone la assocerebbero alla ricca cultura Wu, a bellissimi paesaggi, nonché a un buono sviluppo dell'industria e del commercio. La cucina locale di Wuxi si distingue per il suo gusto dolce, e la città è davvero il paradiso per i buongustai. Nei primi tre trimestri del 2021, il PIL regionale di Wuxi ha superato un trilione di yuan (156,3 miliardi di dollari), proiettando la città ai primi posti nel Paese in termini di PIL pro capite.

Dopo aver conseguito un master in informatica presso l'Università Nordorientale di Boston, Huang Ziwei ha accettato un'offerta del Wuxi IoT (Internet of Things) Innovation Promotion Center nel 2019. "I miei compagni di classe sono più propensi a unirsi ai colossi di Internet nazionali come Baidu, Alibaba e Tencent" afferma, "ma lo Youth Talent Selection Program di Wuxi mi ha attirato con uno spazio di sviluppo più ampio e mi ha aiutato a passare dal settore Internet al campo dell'IoT, senza contare che Wuxi aveva un grande potenziale per sfruttare il futuro sviluppo dell'IoT".

Nel 2020 Chen Yu, nativa di Wuhan, ha avuto ugualmente l'opportunità di concorrere nonostante sia ricaduta nell'applicazione delle disposizioni sui 14 giorni di quarantena durante la partecipazione al Programma. È stata appositamente organizzata una "sala d'esame separata" per darle la possibilità di competere con altri candidati.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web http://zzb.wuxi.gov.cn/doc/2021/10/09/3451065.shtml

