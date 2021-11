Motomondiale: Rossi, 'dopo ultima gara non so come reagirò, spero di non piangere'

11 novembre 2021 a

Valencia, 11 nov. - (Adnkronos) - "Non lo so sinceramente cosa accadrà dopo la gara di domenica. Spero di fare una bella gara e arrivare alla fine. Non posso prevedere le mie sensazioni, nei momenti speciali tendo a sorridere, non piango molto. Spero di non piangere". Sono le parole di Valentino Rossi in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Valencia, sua ultima gara in MotoGp.

“Sono abbastanza triste da un certo punto di vista, ma il momento più brutto l'ho già passato, è stata la decisione di smettere -aggiunge il 'dottore'-. Verso giugno è stata dura, se fossi stato più competitivo avrei continuato, ma ho dovuto smettere. Ora mi sento abbastanza bene, cerco di stare concentrato sulla gara perché non è facile dare il massimo e restare concentrato".