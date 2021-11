Covid: Meloni, 'vaccini a chi è davvero a rischio, non a chi ha 5 anni'

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov (Adnkronos) - Sui vaccini serve "molta attenzione. Oggi sappiamo che oltre il 90 per cento dei morti aveva 65-80 anni, quella è la categoria di difesa. Sui bambini di 5 anni i rischi di morte di fatto non ci sono. Si proceda con forza a vaccinare chi è veramente a rischio, ma perchè il vaccino a chi ha 5 anni? Per il nonno no perchè rischia di attaccarlo lo stesso, per se stesso il Covid non fa particolarmente danni. Io mia figlia non la faccio vaccinare". Lo ha detto Giorgia Meloni a SkyTg24.