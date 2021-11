Covid: Mazzeo, 'C'è una vera e propria pandemia dei non vaccinati'

11 novembre 2021 a

Firenze, 11 nov. - (Adnkronos) - "Oggi per la prima volta dal 5 settembre, in Toscana, sono stati superati i 500 nuovi contagi. Un dato che mostra come il virus non sia sparito, anzi continua a circolare soprattutto tra i non vaccinati. C'è una vera e propria pandemia dei non vaccinati, che sta portando a una quarta ondata. Ad esempio, il 22% dei positivi odierni sono bambini under 12, a cui non è ancora possibile somministrare il vaccino. La differenza però rispetto all'anno scorso è chiara: 11 novembre 2020 -> Nuovi casi: 2507; Ricoveri: 1874; Terapia Intensiva: 246; 11 novembre 2021 -> Nuovi casi: 509; Ricoveri: 295; Terapia Intensiva: 24". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"I vaccini funzionano, sono sicuri, il Covid ha fatto 133mila morti, provocato la chiusura di molte aziende, ha fatto perdere migliaia di posti di lavoro, non possiamo permetterci che la "pandemia dei non vaccinati" ci porti a nuove restrizioni, perchè c'è una minoranza che non crede nella scienza - aggiunge Mazzeo - Sono abbastanza ottimista sul fatto che riusciremo a convincere gli ultimi indecisi e a fare da argine a questa nuova ondata e faremo di tutto per evitare nuove restrizioni, ma se i dati dovessero peggiorare, il lockdown deve essere selettivo, come in Austria, e dovrebbe riguardare solo i non vaccinati".