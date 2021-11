Calcio: Gonzalez, 'ancora positivo al Covid dopo 18 giorni'

11 novembre 2021 a

Firenze, 11 nov. - (Adnkronos) - "E' incredibile, sono 18 giorni che sono chiuso in casa e sono sempre positivo al Covid. Non capisco neanch'io, sono vaccinato con doppia dose. Pensavo ci volessero al massimo 10 giorni". Così l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez parlando a 'Espn Argentina' della sua positività al Covid. "Vediamo quando potrò recuperare e tornare in campo -aggiunge Gonzalez. I medici non mi dicono niente, aspettano che sia negativo per mandarmi a Roma a fare i controlli e tornare. Mi dispiace non aver potuto rispondere alla convocazione, perché lavoro per giocare con la Nazionale”.