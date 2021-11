Calcio: European Leagues, accordo con organizzazione tifosi per proteggere campionati

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - La European Leagues e l'Organizzazione europea dei tifosi hanno trovato un accordo su una serie di principi per la protezione e lo sviluppo sostenibile del calcio di club nazionale e internazionale. L'intesa prevede una futura collaborazione tra i due enti. Secondo entrambi il calcio ha bisogno di riforme e per realizzarle c'è bisogno di una cooperazione tra tutte le parti in causa. I punti principali riguardano la protezione dei campionati nazionali e un maggiore dialogo tra le Leghe nazionali e i tifosi. Fondamentale un maggiore coinvolgimento delle Leghe da parte di Uefa e Fifa nella compilazione dei calendari, nel format delle competizioni e nella distribuzione delle entrate economiche.