Calcio: Colombo (European League), ‘tifosi allineati nel difendere campionati nazionali'

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - “La grandissima maggioranza dei club (e dei loro tifosi) partecipano solo alle competizioni domestiche e sono le rivalità per così dire “campanilistiche” fra le varie città dello stesso paese che hanno storicamente generato l'interesse e la passione dei tifosi per il nostro sport. Questo accordo è molto significativo dato che i tifosi sono totalmente allineati con noi nel difendere i campionati nazionali contro l'espansione delle competizioni internazionali (sia per club che per nazionali) e per una gestione economica più sostenibile del sistema calcio attraverso una redistribuzione delle risorse più equa e più controllata fra i vari club”. Lo spiega Alberto Colombo segretario generale dell'European League sul nuovo accordo con le organizzazioni dei tifosi a difesa delle competizioni nazionali. “Questo accordo permetterà a leghe e club di tutta Europa di strutturare un dialogo aperto e trasparente con tutti i tifosi”.