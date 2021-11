Titoli Stato: rendimenti in rialzo in asta Bpt a 3 e 7 anni**

11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Si conferma la pressione al rialzo sui nostri titoli di Stato con rendimenti in crescita anche nelle aste odierne di Btp a 3 e 7 anni per un totale di 5,75 miliardi. In dettaglio, nell'asta di Btp in scadenza ad agosto 2024 sono stati collocati titoli per 2 miliardi a fronte di una domanda pari a 3,15 miliardi e con un rendimento in leggera crescita (+3 punti) a -0,16%. Tassi positivi, e in salita di 12 punti sull'asta precedente, nel collocamento di Btp in scadenza a febbraio 2029. Sono stati assegnati titoli per 3,75 miliardi a fronte di una richiesta di 5,12 miliardi e con un rendimento medio dello 0,60%.