Musica: Gabbani, stanotte alle 22 esce il nuovo inedito 'Spazio tempo'**

11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Stasera alle 22 uscirà il nuovo singolo inedito di francesco Gabbani, dal titolo 'Spazio Tempo'. Il brano è stato scelto come sigla della nuova serie tv di Rai1, 'Un professore', per la regia di Alessandro D'Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Ecco il perché della scelta di far uscire il brano proprio durante la messa in onda dello sceneggiato.

Una canzone con cui l'artista racconta di quanto sia bello prendere la vita con filosofia. Il brano parla di quelle piccole cose vere e rare che, in un certo qual modo, ci aiutano a sorridere, come le sorprese, il Natale che cade di lunedì, l'eclissi a mezzogiorno. Perché qui niente è un inganno: è tutto vero, ma è tutta una follia. La musica di 'Spazio Tempo' è stata composta da Francesco Gabbani e il testo scritto dallo stesso Gabbani con la collaborazione di Pacifico.

Francesco Gabbani è attualmente impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2022 e tornerà dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.