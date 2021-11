Motomondiale: Rossi, 'mi sarebbe piaciuto vincere 10° titolo ma non posso lamentarmi'**

11 novembre 2021 a

a

a

Valencia, 11 nov. - (Adnkronos) - “Rimpianti? Ho cercato di vincere il decimo titolo. Sono stato in grado di correre a un buon livello anche tanti anni dopo. Sarei stato felice di vincere qualche altro titolo, come quello del 2015. E anche il numero 10 sarebbe stato la chiusura del cerchio. È andata così, anche il 9 rientra nei miei numeri, 89 vittorie in MotoGP, 199 podi, una sorta di maledizione del 9 che era meglio non avere. Quando ho fatto il 199° podio a Jerez ho pensato potesse essere l'ultimo. Non posso lamentarmi, la mia carriera è stata molto lunga". Così Valentino Rossi in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Valencia, sua ultima gara in MotoGp.