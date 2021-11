Iv: Renzi, 'legge su attività all'estero parlamentari? Vorrei vedere prima testo'**

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "La normativa che impedisce di finanziare con denari di altri paesi riguarda il finanziamento alla politica. La ratio che vieta ai partiti di ricevere denari dall'estero è una ratio che dice che il finanziamento deve essere tutto made in Italy. La ratio che dice al privato che può anche lavorare all'estero è legittima. Si può cambiare la legge". Così Matteo Renzi a Piazza Pulita.

Lei la voterebbe? "Vorrei vedere come è scritta... Può dire al senatore 'fai solo quello' ma se dice il senatore può fare anche l'avvocato non è che lo può fare solo in Italia e non può farlo in Francia. E' una discussione seria".