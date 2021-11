Iv: Renzi, 'continuerò a fare quello che legge consente, mai violato regole'**

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Io non ho mai violato regole. Rispetto alla questione di opportunità che mi viene posta, è evidente che finché ci sarà la possibilità di fare public speaking e finché avrò un ruolo non di governo, continuerò a fare quello che la legge consente, evidentemente facendo io delle scelte e prendendomi anche le polemiche". Così Matteo Renzi a Piazza Pulita. "Quello che però è importante sottolineare è che non c'è violazione di legge ma una discussione legittima sull'opportunità".