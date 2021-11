11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "La cosa che mi colpisce è come sia stato acquisito il conto corrente. Io so di non aver violato nessuna legge e spero che chi ha indagato su di me non abbia violato legge acquisendo in modo illegittimo il mio conto corrente". Così Matteo Renzi a Piazza Pulita.