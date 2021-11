Ue: Benifei (Pd) riconfermato capodelegazione al Paramento europeo

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Brando Benifei (Pd) è stato riconfermato con voto unanime a capodelegazione degli Eurodeputati italiani del Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, fino al termine della legislatura nel 2024. La medesima riunione ha inoltre nominato Simona Bonafè come candidata della delegazione alla posizione di Vice-Presidente del Gruppo S&D. Lo statuto della delegazione prevede infatti una procedura formale di rielezione delle cariche apicali all'approssimarsi della metà del mandato parlamentare.

‘'È per me un grande onore ricevere la riconferma dell'incarico da parte dei colleghi, che ringrazio per la fiducia dimostrata e per la straordinaria collaborazione di questi anni”. È quanto dichiara Brando Benifei al termine dell'incontro. “Sono anni fondamentali per il rilancio dell'agenda dell'Unione Europea, che deve uscire dalla crisi, ricostruire la sua economia e sostenere cittadini e imprese colpiti duramente dalla pandemia”.

“Mettere in atto rapidamente e con grande cura i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riformare la governance economica europea e riprogrammare l'Unione Europea di domani per affrontare da protagonista la transizione ecologica e digitale, preservando il suo modello sociale, sono le grandi sfide dinnanzi a noi e la nostra chance di ripartenza. Troverete la delegazione degli eurodeputati Pd in prima fila su tutti questi fronti”, conclude Benifei.