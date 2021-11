Tennis: Nex Gen Atp, stasera Musetti sfida Gaston

10 novembre 2021 a

a

a

Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - Oggi seconda giornata delle Next Gen Atp Finals a Milano: dopo la sconfitta dell'esordio contro l'argentino Sebastian Baez, Lorenzo Musetti sfida il francese Hugo Gaston nel match che chiude il programma, già decisivo in ottica qualificazione. Attenzione anche al grande favorito per la vittoria finale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in campo contro lo statunitense Brandon Nakashima. In campo anche il danese Holger Rune conto l'argentino Juan Manuel Cerundolo e Baez contro lo statunitense Sebastian Korda.