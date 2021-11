Siena: bimbo con crisi respiratoria, muore a 3 anni dopo ricovero al pronto soccorso

10 novembre 2021 a

a

a

Siena, 10 nov. - (Adnkronos) - Un bimbo di tre anni, arrivato in gravi condizioni respiratorie al pronto soccorso, è morto nella serata di martedì 9 novembre all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Tutti i tentativi per salvargli la vita sono risultati vani.

Il bambino, spiega una nota della direzione del policlinico, è stato portato al pronto soccorso alle ore 7:50 del mattino per febbre alta e difficoltà respiratorie. L'équipe del pronto soccorso e i pediatri hanno immediatamente preso in carico il piccolo paziente ma le sue condizioni cardio-respiratorie sono progressivamente peggiorate fino all'arresto cardiaco.

Il bambino è stato rianimato e le sue funzioni vitali sono state supportate anche meccanicamente, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati inutili e, purtroppo, è deceduto in serata. Gli accertamenti eseguiti hanno escluso una infezione da Covid-19 e, per chiarire definitivamente le cause di morte, è stato richiesto il riscontro diagnostico.

"Questo drammatico evento ha rattristato profondamente tutto il personale e la direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese che si stringono intorno alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio", si legge nella nota diffusa.