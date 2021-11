Premi: Paolo Malaguti vince il Premio Biella Letteratura Industria 2021

10 novembre 2021 a

Biella, 10 nov. - (Adnkronos) - Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi) è il vincitore del Premio Biella Letteratura e Industria, giunto alla XX edizione e dedicato alla narrativa. Lo ha deciso la giuria presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca.

La giuria ha assegnato, inoltre, il Premio Speciale a Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca edizioni). Il Premio della Giuria dei Lettori va a Sara Loffredi per "Fronte di scavo" (Einaudi). Il Premio Opera Straniera è stato conferito a Jessica Powell, ex vicepresidente di Google Communication, e ora opinionista del "New York Times", per "La grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon Valley, ma vera nella sostanza" (Campanotto editore).

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a Biella sabato 20 novembre, alle ore 17, presso l'auditorium di Città Studi in presenza e in modalità streaming in diretta dal sito e dalle pagine Social (Facebook e You Tube) del Premio Biella Letteratura e Industria. A moderare l'appuntamento sarà Matteo Caccia, autore e conduttore del programma di Radio24 “Linea d'Ombra".

Il Premio Biella Letteratura e Industria è il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale del Paese. Tra i vincitori delle ultime edizioni Maria Paola Merloni e Giorgio Falco.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, giunto alla sua ventesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con "Il secolo sbagliato", Mondadori (2001); Giorgio Soavi con "Adriano Olivetti: una sorpresa italiana", Rizzoli (2002); Ermanno Rea con "La Dismissione", Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con "Milano, la città di nessuno", L'ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele Nigro con "Malvarosa2, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con "Teste quadre", Aliberti (2007); Giorgio Boatti con "Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le prime automobili", Mondadori (2008); Goffredo Buccini con "La fabbrica delle donne", Mondadori (2009); Antonio Calabrò con "Orgoglio industriale", Mondadori (2010); Edoardo Nesi con "Storia della mia gente", Bompiani (2011); Imma Forino con "Uffici", Einaudi (2012); Paolo Barbaro con "L'ingegnere, una vita", Marsilio (2013), Sandro Gerbi con "Giovanni Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli", Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con "Coordinate d'Oriente", Piemme (2015), Paolo Bricco con "L'Olivetti dell'ingegnere (1978-1996)", Il Mulino (2016); Romolo Bugaro con "Effetto domino", Einaudi (2017); Marco Revelli con "Non ti riconosco. Viaggio eretico nell'Italia che cambia", Einaudi (2018); Giorgio Falco con "Ipotesi di una sconfitta", Einaudi (2019). Nel 2020 il riconoscimento è andato a Maria Paola Merloni per il saggio "Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore" (Marsilio).