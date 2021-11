Pnrr: Draghi in cabina regia, 'preservare fiducia cittadini, spendere con onestà ed equità'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov(Adnkronos) - Preservare la fiducia dei cittadini, spendendo le risorse che arriveranno dal Next Generation Eu nel segno dell'onestà e dell'equità. Il premier Mario Draghi, a quanto apprende l'Adnkronos, lo ha ribadito oggi nel corso della cabina di regia con le forze di maggioranza, annunciando che nel Cdm in programma nel pomeriggio arriverà anche la relazione sul Pnrr che verrà trasmessa in Parlamento.