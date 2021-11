Pd: Boccia, 'senza di noi Italia nelle mani della destra peggiore'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "In Italia senza il Partito Democratico non può esserci alternativa a questa destra. Dopo le amministrative continuiamo nel solco del lavoro del segretario Enrico Letta, aprendo sempre più il Partito alle forze sociali attraverso le Agorà e rafforzando l'alleanza di coalizione con progressisti e riformisti. Uniremo sempre più il centrosinistra e con il M5S vinceremo anche le amministrative del 2022 per essere pronti e sconfiggere la destra nelle politiche del 2023". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a Pomigliano D'Arco durante la presentazione del libro di Luigi Di Maio, 'Un amore chiamato politica'.