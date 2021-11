Milano: sorpreso con 40 grammi cocaina, arrestano 63enne

10 novembre 2021 a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, un cittadino italiano di 63 anni per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e hanno trovato 41,3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un rotolo di carta stagnola. Gli agenti hanno trovato nella camera da letto la sostanza stupefacente, suddivisa in polvere e sassi.