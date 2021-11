10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Se un quotidiano coreano paga per aver il contributo di Matteo Renzi? “Un giornale coreano paga per sapere cosa pensa Renzi. A quali altri politici succede? A Conte non lo chiama nessuno in Corea per sapere cosa pensa, né a gratis né a pagamento...“ Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'esponente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato.