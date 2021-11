10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Proficue giornate di lavoro tra Bruxelles e Parigi, per discutere del futuro di Italia Viva nella grande famiglia di Renew Europe. Contro i populismi in Francia, in Polonia e in Italia. Aver mandato a casa Salvini nel 2019 e Conte nel 2021 ci dà grande credibilità in Europa". Così Matteo Renzi su twitter.