Fondazione Open: Letta, 'polemica social su foto ponce? Ci vuole fantasia...'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Si è scatenata una cosa..." Lo dice Enrico Letta a Repubblica Tv sulle polemiche social su una foto postata su twitter - si trattava di un ponce - che è stata letta come un 'festeggiamento' della vicenda Open che coinvolge Matteo Renzi. "Ci vuole della fantasia... Si riferiva al mio discorso" fatto ad un'iniziativa in toscana "in cui dicevo: basta campanilismo. E da pisano ho preso un ponce alla livornese".