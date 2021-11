E.ON ottiene il sigillo Altroconsumo come Provider Consigliato per l'energia elettrica, per l'ottima qualità dei servizi per i clienti

10 novembre 2021 a

(Adnkronos) - L'indagine condotta nel settembre 2021 dall'organizzazione indipendente di consumatori più diffusa in Italia ha preso in esame i contratti, la gestione dei reclami e delle risposte di oltre 17.000 clienti di energia elettrica raccolte fino a marzo 2021.

Milano, 10 novembre 2021. E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, è stato valutato Provider Consigliato per l'energia elettrica, grazie all'ottima qualità dei servizi offerti ai propri clienti. A certificarlo è Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, attiva da oltre 40 anni e sostenuta da 700mila persone.

Il sigillo ottenuto dimostra l'ottimo livello del servizio offerto da E.ON per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica. Sulla base della valutazione dei contratti e della gestione dei reclami, delle risposte di 17.453 clienti di energia elettrica raccolte fino a marzo 2021.

Il titolo Provider Consigliato per l'energia elettrica rappresenta quindi per E.ON un riconoscimento per la qualità dei propri servizi. Gli stessi servizi sono poi correlati alla Future Energy Home, l'ecosistema nel quale tutti i clienti possono diventare prosumer sostenibili, generando e consumando l'energia pulita e l'impegno costante dell'azienda nel porsi quale partner di fiducia per le soluzioni di energia, 100% green per la casa.

“Il Sigillo ottenuto a seguito dell'indagine di Altroconsumo rappresenta un riconoscimento del nostro impegno nell'offrire un servizio di qualità e trasparente. Siamo convinti che la soddisfazione dei nostri clienti sia fondamentale per poter contribuire realmente alla transizione energetica del Paese, ponendoci proprio al loro fianco in questo percorso verso una società a impatto zero. Tutti i nostri servizi, le nostre offerte e i nostri progetti sono improntati a favorire la diffusione di una filosofia che mette al centro la sostenibilità a 360gradi”, ha affermato Davide Villa, Chief Customer Officer e Board Member di E.ON Italia.

Le indagini di Altroconsumo per il sigillo di Provider Consigliato prendono in esame i settori della telefonia mobile, telefonia fissa + Internet, video streaming, energia elettrica e gas. I sigilli hanno l'obiettivo di garantire a tutti i consumatori una corretta informazione di qualità nelle scelte di acquisto, aprendo allo stesso tempo un nuovo dialogo con le aziende.

E.ON è un Gruppo energetico internazionale a capitale privato, con circa 78.000 dipendenti nel mondo e con Sede principale a Essen, in Germania. Con il chiaro obiettivo di diventare un partner energetico per i clienti, E.ON, anche in Italia, si posiziona tra gli operatori leader nel mercato dell'energia, del gas e delle soluzioni, con oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese.

Altroconsumo è la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia e conta sul sostegno di 700mila persone, fra iscritti (345mila) e fan/simpatizzanti. L'indipendenza, la scientificità, il senso critico del consumo sono i principi sui quali si basa il lavoro svolto da quasi 50 anni. Le finalità delle indagini di Altroconsumo è quella di aiutare il consumatore a compiere scelte consapevoli e mirate ad un risparmio economico.