Catawiki, tra moda lusso e arte i trend che guideranno acquisti nel 2022 in Italia

Roma, 10 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Come fare per conoscere i trend in voga il prossimo anno e quali saranno gli oggetti di tendenza per il 2022? Semplice, basta chiedere a un esperto. Catawiki, piattaforma online leader in Europa per gli oggetti speciali, ha fatto molto di più. Ha chiesto a 240 esperti di creare un report definitivo che raccontasse le tendenze che domineranno gli acquisti in diversi ambiti: arte, moda, design, gioielli, orologi, automobili e, in generale, tutto ciò che riguarda il 'lifestyle'.

È nato così il Catawiki 2022 trends report, una ricerca condotta dalla società di consulenza e strategia Crowd dna, da cui sono emerse le 7 tendenze principali che guideranno gli acquisti nel prossimo anno: nostalgia degli anni ‘90, artigianato, classici intramontabili, terra e natura, patrimonio culturale, una nuova vita, e brio e fantasia. Un report meticoloso ed autorevole, realizzato grazie alla supervisione dei migliori esperti attivi in molteplici campi, che definisce le linee guida, e una lista di oggetti speciali, utili sia per chi desidera comprare che per chi vuole vendere con sempre maggiore consapevolezza.

“Investire oggi su quello che sarà il trend di domani. È questo che stiamo offrendo attraverso questo report agli appassionati di tutto il mondo. Abbiamo la grande fortuna di poter costruire valore grazie alla grande esperienza e conoscenza messa a disposizione dai nostri esperti. È un lavoro che viene fatto quotidianamente in Catawiki e oggi lo offriamo a tutti i collezionisti italiani che condividono tutti i giorni la loro passione con noi” ha commentato Federico Puccioni, vice-president at Catawiki.

In occasione del lancio di questo report, Catawiki ha anche deciso di organizzare una serie di aste basate sui 7 trends selezionati dagli esperti. Le aste inizieranno tra il 10 e l'11 novembre e finiranno tra il 19 e il 21 novembre. Ecco quindi i 7 trend che domineranno il 2022.

- Nostalgia degli anni ‘90: il potere d'acquisto dei millennials sta crescendo, così come la ricerca degli oggetti di culto che hanno definito la loro gioventù. Le tendenze della moda ispirate al grunge, i memorabilia della cultura pop sono oggi all'apice della popolarità e, per questo, gli esperti indicano nella 'nostalgia per gli anni '90' una tendenza chiave, soprattutto nel settore del lusso, con l'84% degli interpellati che la colloca tra i primi 3 driver culturali in molteplici settori.

Lo stile della moda anni ‘70 oggi è stato sostituito dalle icone degli anni ‘90 come il 'punk' di Jean Paul Gaultier o lo stile inconfondibile di Gianni Versace. Non mancheranno poi richieste per oggetti iconici come i pattini a rotelle o il Nintendo Game Boy o gli oggetti da arredamento kitsch e stravaganti come le lampade lava e le luci al neon. Quello del ritorno agli anni 90, infine, è un trend che si noterà anche nei motori per le auto ma, soprattutto, nella riscoperta delle moto, oggetti dal design inconfondibile.

- L'artigianato come sinonimo di qualità e unicità: la riscoperta dell'artigianato è una risposta consapevole alla produzione su scala industriale e alla 'cultura della convenienza' guidata dai grandi marketplace o dai giganti della moda e del design. Il 67% dei degli esperti intervistati ha confermato una crescente attenzione per tutto ciò che celebra la creatività umana e l'artigianato in diversi ambiti come la moda, il design o il cibo in risposta al 'fast fashion', al 'fast food' e al 'fast furniture'. Tra gli oggetti più ricercati, solo per fare qualche esempio, ci saranno le fotocamere analogiche, con particolare attenzione a quelle del 19° secolo, i primi orologi da polso nati negli anni 20 e 30 e, nell'arte, i dipinti, le stampe e le incisioni giapponesi su legno.

- Il valore senza tempo dei grandi classici: di fronte a un eccesso di scelta, gli acquirenti sono sempre più attratti da oggetti senza tempo, che si tratti di una chitarra Fender o di una borsa Louis Vuitton. I classici intramontabili sono spesso apprezzati come un'opera d'arte e dimostrano di essere investimenti affidabili. Il 76% degli esperti concorda sul fatto che il loro valore aumenterà più velocemente rispetto ad altri oggetti. Borse iconiche come una Birkin, una Kelly o una Costance di Hermes, o una Flap di Chanel sono e saranno un investimento più profittevole dell'oro. Stesso discorso per gli oggetti di arredamento degli anni 20: dal Bahuaus a Lecorbusier, il design retrò è un must have che si inserisce perfettamente negli ambienti e nelle architetture moderne.

- Il legame con la terra e la natura: il desiderio di una generale riconnessione al pianeta terra emerge attraverso un'attenzione particolare a tutto ciò che è naturale. Tra collezionisti e antiquari, toccando diversi settori e categorie, il panel di esperti di Catawiki ha notato un ritorno alla riscoperta del legno, della ceramica e dei tessuti. Quella della ricerca di fossili, ad esempio, è una tendenza in continua crescita che ha toccato anche personaggi noti come Kate Winslet: sempre più persone oggi vogliono un pezzo di 'storia naturale' nelle proprie case. Nel settore del food questa tendenza si dimostra con la ricerca di vini naturali e organici, una costante che va di pari passo alla consapevolezza ambientale.

- La riscoperta del patrimonio culturale: in un percorso che va di pari passo con i temi discussi nella società, secondo gli esperti di Catawiki torneranno di moda quegli oggetti speciali in grado di celebrare sia l'identità che il patrimonio culturale. Secondo il 76% degli intervistati la ricerca di oggetti nel prossimo anno avrà sempre più come denominatore comune quello di sottolineare le origini, celebrare la storia e portare un messaggio sociale.

- Il potere di dare nuova vita agli oggetti: la ricerca dell'originalità sta portando sempre più persone a reinventare oggetti per posizionali e/o utilizzarli in contesti completamente nuovi. Secondo il 61% degli esperti di Catawiki quello di dare nuova vita al vecchio è una tendenza chiave per il 2022, per cui ci sarà un aumento di tessuti riciclati e articoli vintage, in una sorta di moto di ribellione verso il consumismo. Esempi di questo trend sono gli oggetti che, nel corso del tempo, trovano un'altra collocazione rispetto al loro utilizzo iniziale: vecchi motori di auto, tavoli di bistrò o vecchie insegne, troveranno sempre più spazio nelle case o negli uffici moderni. Sulla stessa lunghezza d'onda si trovano le vecchie auto trasformate in mezzi elettrici.

- Brio e fantasia: dopo mesi di lockdown, le persone oggi stanno cercando di riaccendere il loro lato giocoso. Che si tratti di colori audaci, di motivi vivaci o di design appariscente, torneranno in auge tutti quegli oggetti fuori dal comune: i tessuti a fantasia con disegni floreali, animalier e le stampe Missoni, ad esempio, saranno quelli più richiesti.

Torneranno poi i gioielli 'tuttifrutti', con pietre dai colori sgargianti, sia in resina/vetro sia quelli con smeraldi, rubini, zaffiri e diamanti. Nel 2022 inoltre torneranno anche gli orologi “esuberanti” e colorati, in grado di trasmettere una ricerca di creatività.