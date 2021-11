10 novembre 2021 a

Genova, 10 nov. - (Adnkronos) - "Ho grande rispetto per Josè Mourinho. Il suo arrivo ha dato tantissimo al calcio italiano". Così il nuovo allenatore del Genoa Andriy Shevchenko in merito al suo primo avversario che sarà la Roma di José Mourinho, suo ex tecnico al Chelsea.