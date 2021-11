Calcio: agente Insigne, 'Napoli ha offerto la metà di quello che guadagna, Lorenzo è spiazzato'

10 novembre 2021 a

a

a

Napoli, 10 nov. - (Adnkronos) - "Ho letto tante sciocchezze sulle richieste per il rinnovo. Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò̀ che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti". Lo dice l'agente dell'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, in merito al rinnovo di contratto del suo assistito che scade a giugno 2022.

"I rinnovi -continua Pisacane a 'Il Roma'- si fanno al rialzo. Basta vedere il trattamento a chi prima di Insigne ha firmato un nuovo contratto. Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato. Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C'è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata. Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c'è qualche tifoso stupido che lo chiama mercenario. Tutte illazioni nate da notizie contrarie alla realtà̀. Non so come vengono fuori delle cifre non conoscendo i fatti". Cosa si aspetta? "Che il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli".