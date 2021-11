Bergamo: sorpreso in auto con cassaforte rubata, arrestato

10 novembre 2021 a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, un uomo di 31 anni, cittadino albanese e pregiudicato, sorpreso su un'auto con a bordo una cassaforte rubata contenente gioielli, contanti, lingotti d'oro e d'argento per un valore di circa 60mila euro. L'uomo ha tentato di evitare i controlli dei militari, prima fuggendo in auto e poi a piedi, ma in breve tempo è stato raggiunto e bloccato. A bordo del mezzo sono stati trovati, oltre alla cassaforte risultata rubata in provincia di Milano, numerosi attrezzi da scasso. Il 31enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli.