Basket: Nba, quinto ko di fila per gli Hawks di Gallinari che perdono contro Utah

Salt Lake City, 10 nov. -(Adnkronos) - Quinta sconfitta di fila per gli Atlanta Hawks (4-8) di Danilo Gallinari che cedono 110-98 in trasferta contro gli Utah Jazz (8-3). A trascinare i padroni di casa ci pensa Donovan Mitchell (27 punti), ben supportato dai 16 punti a testa di Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson, mentre Rudy Gobert sfiora la doppia doppia con 9 punti e 14 rimbalzi. Utah chiude il match tirando con il 51% dal campo, battendo così Atlanta per la seconda volta nel giro di cinque giorni (chiudendo i conti già a metà gara grazie a un super secondo quarto). Gli Hawks vanno ko nonostante i 28 punti di Kevin Huerter con 11/18 al tiro e 6/9 dall'arco, i 27 con cinque canestri pesanti da lontano per Trae Young e i 16 realizzati in uscita dalla panchina da Cam Reddish. È lui il sesto uomo di Atlanta e non più Gallinari, finito ai margini della rotazione e schierato in campo soltanto per sette minuti raccogliendo tre punti con soli due tentativi dal campo nel match.