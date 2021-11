09 novembre 2021 a

Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - E' di Brandon Nakashima la prima vittoria dell'edizione 2021, la quarta, delle Next Gen Atp Finals di Milano. Il ventenne statunitense sconfigge il 19enne argentino Juan Manuel Cerundolo per 4-1, 3-4 (3), 4-1, 4-0. Ora in campo il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz opposto al coetaneo danese Holger Rune.