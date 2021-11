Tennis: Nex Gen Atp, Alcaraz batte Rune

09 novembre 2021 a

Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - Carlos Alcaraz supera per 4-3, 4-2, 4-0 Holger Vitus Nodskov Rune nel secondo match del gruppo A della giornata inaugurale delle Nex Gen Atp Finals di Milano. L'incontro, spettacolare per un set, ha certificato la superiorità del 18enne spagnolo, centrato, potente e motivato nei confronti del coetaneo danese. "Ho giocato un match molto aggressivo, in campo mi sono sentito bene da subito. Sapevo che Rune ha vinto un Challenger la scorsa settimana, sono molto contento della mia prestazione. Essere qui era un obiettivo di inizio stagione. Sono felice di essere a Milano e di giocare questo torneo", ha dichiarato Alcaraz al termine dell'incontro.