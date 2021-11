Tennis: Bertolucci, 'Berrettini non favorito alle Atp Finals ma può vincere'

09 novembre 2021 a

Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - "Matteo non parte certo favorito ma ha tutte le carte in regola per provare a vincere. Sul campo veloce, come quello dove si giocherà a Torino, e due set su tre i valori si livellano e Berrettini se la può sicuramente giocare". E' il parere di Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis nel 1976, sulle chance di Matteo Berrettini alle prossime Atp Finals al via domenica a Torino.

"Nel 2019 quando si è qualificato per la prima volta -aggiunge Bertolucci all'Adnkronos- è andato a Londra senza particolari velleità e già contento di esserci arrivato, questa volta parte più convinto dei suoi mezzi, ha raggiunto la finale a Wimbledon e non parte battuto contro nessuno, nemmeno contro Djokovic".