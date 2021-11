Risparmio: Trovaprezzi.it, la convenienza passa sempre più dal confronto online

09 novembre 2021 a

Roma, 9 nov. (Labitalia) - Chi utilizza i portali di comparazione sa che è possibile risparmiare con facilità monitorando l'andamento dei prezzi nel corso delle settimane e dei mesi, ma anche acquistando in particolari fasce orarie della giornata. Ad illustrarlo all'Adnkronos/Labitalia Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che anche quest'anno ha dedicato uno speciale al tema del risparmio.

L'analisi ha l'obiettivo di indagare come e quanto gli italiani siano effettivamente attenti al risparmio. Per fare ciò è stato valutato il comportamento degli utenti in occasione dell'uscita di nuovi modelli di prodotto: gli italiani si lanciano subito in acquisti dispendiosi per l'ultimo modello uscito oppure preferiscono risparmiare acquistando la versione precedente? Lo studio di Trovaprezzi.it si focalizza su un campione di 3 tipologie di prodotti top di gamma (iPhone, GoPro e l'aspirapolvere Dyson) per analizzare il comportamento degli utenti all'uscita dei nuovi prodotti.

Il prodotto di punta selezionato tra gli smartphone è Apple iPhone, uno dei cellulari più desiderati in assoluto. Le ricerche di iPhone 11 sono cresciute anche dopo l'uscita del modello successivo. Dal 23 ottobre (data di uscita di iPhone 12) al 22 novembre 2020 si è registrato un +20% di ricerche rispetto al mese precedente. Quest'anno, invece, all'uscita di iPhone 13 la situazione è cambiata: dal 24 settembre (data di uscita di iPhone 13) al 23 ottobre 2021 si è registrato un -25% nelle ricerche di iPhone 11 e un -38% per iPhone 12 (rispetto al periodo 24 agosto - 23 settembre).

Analizzando nel dettaglio i prezzi, emerge che oggi è possibile trovare iPhone 11 a partire da 579 euro (per la versione da 64GB) e iPhone 12 a partire da 688,20 euro (sempre per la versione da 64GB). Notevole è il risparmio per iPhone 13: il modello da 128GB è disponibile a partire da 840 euro, con un risparmio di 99 euro rispetto al 21 ottobre 2021. Calo di prezzo ancora più elevato per la versione mini (da 128GB, oggi da 735 euro), che registra una diminuzione di 104 euro rispetto a fine settembre.

Sembrerebbe quindi che per l'acquisto di un iPhone non ci sia una regola di comportamento universale: alcuni prediligono l'ultimo modello a tutti i costi mentre altri attendono l'offerta giusta per le proprie tasche.

Spostando invece la lente sul comparto degli elettrodomestici, si è analizzato l'andamento dei prezzi delle ultime versioni dell'aspirapolvere Dyson (in ordine di uscita V11, V15 e V12). L'interesse per il Dyson V11 è decresciuto nei primi mesi successivi all'uscita del nuovo modello. Partendo dai dati registrati nel periodo 26 aprile - 25 maggio 2021, si nota infatti un -19% e un -11% di ricerche nei due mesi successivi all'uscita del V15 (26 maggio). L'interesse ha subito invece un'inversione di tendenza nel mese successivo, quando i valori sono tornati a crescere nuovamente del 16% (tra il 26 luglio e il 25 agosto). L'uscita del V12 (26 agosto) ha portato alla crescita del 29% delle ricerche del V11 e del 47% del V15 (dal 26 agosto al 25 settembre 2021 rispetto al periodo precedente).

Il Dyson V15 è disponibile a partire da 699 euro, mentre per il Dyson V12 si possono spendere 100 euro in meno. Il V11 tiene ancora mercato: il prezzo migliore è di 579 euro nella versione Torque drive extra. Per gli elettrodomestici sembrerebbe esserci un iniziale interesse per i nuovi modelli, ma poi prevale il risparmio sulla novità a parità di funzionalità.

Tra i prodotti di informatica, infine, lo studio si è focalizzato sulla GoPro Hero, la più nota action cam attualmente sul mercato. L'interesse per GoPro Hero 8 è calato nettamente dopo l'uscita della versione 9: -55% nel periodo 16 settembre - 15 ottobre 2020 (rispetto ai 30 giorni precedenti) e -85% nel periodo successivo (rispetto al periodo 16 agosto - 15 settembre 2020).

Stesso scenario si è verificato anche in occasione del lancio della GoPro Hero 10 (15 settembre 2021): il mese successivo si è notato un calo del 33% di ricerche relative alla Hero 8 e -44% per la Hero 9 (rispetto al periodo 15 agosto - 14 settembre 2021).

GoPro Hero 10 è disponibile a partire da 489 euro, contro i 365 euro della precedente (Hero 9) e i 309 euro della Hero 8. Per le action cam l'interesse sembrerebbe quindi essere riservato all'ultima uscita, forse perché essendo prodotti destinati ad appassionati videomaker l'aspetto tecnologico prevale sul risparmio.

Appare quindi evidente che, qualunque sia la categoria di prodotto cercato, il monitoraggio dei prezzi in occasione dell'uscita di nuovi prodotti (e non solo) permetta buone occasioni di risparmio.

Per venire incontro a questa necessità, Trovaprezzi.it ha studiato una funzionalità specifica che consente agli utenti di ricevere una notifica tramite e-mail al raggiungimento del prezzo desiderato per i prodotti che si è scelto di monitorare.