Per Frigomeccanica un 2021 denso di novità ad alta tecnologia e design

(Milano, 9 Novembre 2021) - Milano, 9 Novembre 2021 - Anche per il 2021 Frigomeccanica si conferma azienda innovatrice per tecnologie di refrigerazione e design commerciale. La sua presenza all'evento internazionale HOST 2021 si è caratterizzata per la presentazione al grande pubblico di una serie di arredi per bar, pasticceria e gelateria di alto design. Nel comparto Food per macelleria, gastronomia e salumeria, le vetrine Hangar e Vik Carni hanno convinto il pubblico di visitatori grazie alle nuove tecnologie messe in campo. Per i pochi che non sono riusciti a partecipare all'evento Frigomeccanica ha realizzato un

ARREDO VIETRI

Questa nuova linea di arredo bar componibile con frontale in ceramica, richiama fortemente lo stile dell' art decò. Caratterizzato dalle linee sottili ed eleganti, VIETRI è un arredo che fa sognare il cliente per la sua ricchezza di particolari. E' disponibile in molteplici moduli refrigerati e vetrine.

ARREDO CARLTON

Arredo bar semplice ma dal gusto regale, che suscita lo stupore dei clienti che godono della bellezza di uno stile straordinario ed unico nel suo genere. Le finiture ottone lo rendono affascinante ed il frontale in legno lo caratterizza come banco versatile per tutte le tipologie di locali.

ARREDO FLUTE

L'arredo FLUTE è un arredo classico con ritorni ad uno stile vintage che ci riporta indetro con la mente ai bei tempi nel passato. I pannelli in vetro bianchi sul frontale si ripetono in un gioco di fantasia che cattura l'occhio del cliente e le finiture ottone completano questo meraviglioso capolavoro.

ARREDO MOBILE KART

KART è un banco bar mobile su ruote, pratico ed ergonomico per il massimo sfruttamento degli spazi esterni o per l'uso durante manifestazioni temporanee. Facile da spostare e sanificare, Kart è un vero banco bar messo su ruote, utile per trasferire in spazi aperti o temporanei la propria attività. Acquistare Kart è un investimento poiché al termine dell'uso mobile può essere riconvertito ad uso fisso semplicemente smontando le ruote e la copertura.

VETRINE EVOLUTION

Finalmente possiamo avere una serie di vetrine gelato, pasticceria e drop-in tutte con la stessa profondità di cm.100 così da maggior capienza mantenendo una continuità di design su tutte le diverse tipologie di vetrine.

VETRINA ALIMENTARI HANGAR

Il banco alimentare HANGAR, dal gusto fine ed elegante, con la sua trasparenza permette di vedere il prodotto esposto in maniera ottimale. Arricchito anche dal frontale grecato con finitura ottone che lo rende ancor più pregiato ed importante.

VETRINA REFRIGERATA VIK CARNI

Vetrina ventilata a più ripiani, completa di sistema SMART AIR che permette di esporre carni pregiate senza avere perdita di peso e mantenendo la genuinità dei sapori. Eleganza e funzionalità sono i punti di forza di questa vetrina.

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI INDUSTRIA 4.0 CON LA TECNOLOGIA FRIGOCONNECT

Utilizzando la tecnologia Frigoconnect, ora applicabile su tutte le vetrine Frigomeccanica, è possibile accedere allo sgravio fiscale per la transizione all'Industria 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021.

Le vetrine equipaggiate con il sistema di controllo e connettività 4.0 Frigoconnect, si connettono in rete tramite un'app per la gestione remota del banco, con incluso servizio di messaggeria "push" ed invio dei dati di funzionamento verso piattaforma cloud.

FRIGOCONNECT è l'innovativo sistema di Cloud, monitoraggio, assistenza a distanza e registrazione dati di Frigomeccanica applicabile a tutti i prodotti refrigerati. Consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di varia-re i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud.

Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 4G con sim , inoltre in una delle 2 varianti è disponibile un'APP di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet. Tra i vantaggi di FRIGOCONNECT la possibilità di diagnosi e risoluzione dei problemi a distanza. Assistenza da parte della casa madre con verifica e modifica di parametri di funzionamento. Notifiche di allarme in caso di malfunzionamento. Disponibilità dei dati di HACCP e di funzionamento in formato Excel per gli ultimi 5 anni.

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell'azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale. La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d'arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l'esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

Frigomeccanica

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email [email protected]

Sito web

Per info sul comunicato stampa:

