Manovra: M5S, 'se torna in Cdm via tetto Isee bonus villette'

09 novembre 2021 a

a

a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “In vista del possibile ritorno della manovra in Consiglio dei ministri, riteniamo indispensabile che il Governo inserisca nel testo le modifiche necessarie a prorogare il Superbonus 110% anche per i detentori di abitazioni unifamiliari ed edifici indipendenti. Serve una linea di indirizzo chiara da parte dell'Esecutivo: il disegno di legge di Bilancio che andrà in Gazzetta Ufficiale deve contenere la proroga anche per questa tipologia di edifici, rimuovendo sia il tetto dei 25mila euro Isee sia la data del 30 settembre 2021 come termine per presentare le comunicazioni agli uffici comunali". Così i deputati del MoVimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni.

"Il presidente Draghi e il ministro Franco - proseguono - prendano atto della richiesta che giunge da tutte le forze politiche e inseriscano in manovra le proposte di modifica messe a punto dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo messo sul tavolo un'opzione alternativa che non crea ostacoli neanche sul fronte delle coperture, per cui non c'è ragione di attendere oltre. Non possiamo lasciare centinaia di migliaia di famiglie, tecnici e imprese nel limbo. Il Parlamento farà la propria parte ma è importante che il Governo metta subito un punto fermo”.