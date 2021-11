09 novembre 2021 a

a

a

(Milano 9 novembre 2021) - Milano, 9 novembre 2021. Faliero Sarti reinterpreta il concetto di sciarpa, non più percepita come un accessorio, ma oggetto intimo che comunica un senso di confortevole sensualità. Le creazioni di Monica Sarti prendono forma anche grazie all'eredità di un grande patrimonio di ricerca e creatività. Su Search Engine Optimization sono acquistabili le nuove collezioni di foulard, sciarpe, stole e scialli, ma anche abbigliamento e accessori. L'esclusività dell'alta moda per uomo e donna.

Il portale ufficiale permette di passare in rassegna, con assoluta comodità, l'intera proposta di Faliero Sarti, ma anche di procedere con l'acquisto, accompagnato da condizioni improntate alla sicurezza e praticità, come rivelano i feedback verificati da Trustpilot.

Ci sono soluzioni per uomo e donna, a cui vanno ad aggiungersi i prodotti Cult, ovvero sciarpe intramontabili che attraversano le stagioni e arricchiscono la collezione di eleganza e classe, gli articoli Bestseller, Selezioni in cashmere, nuove collezioni. Ma incontriamo anche i plaid e le coperte, frutto di un'accurata selezione e attenzione per il dettaglio, in grado di comunicare un'immediata sensazione di benessere.

Faliero Sarti Veste Natura rappresenta invece la nuova collezione in edizione limitata che celebra e rispetta la magia dell'ambiente. È composta da pezzi unici, realizzati artigianalmente impiegando foglie, fiori e bacche di stagione.

Gli ordini di oltre 300 euro prevedono spedizione gratuita. Nell'ambito delle prerogative dell'esperienza d'acquisto figurano poi pagamento attraverso sistemi sicuri (PayPal), consegne rapide, reso gratis e possibilità di richiedere la confezione regalo. È presenta anche la sezione in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com , destinata a chi vuole scoprire pezzi iconici del brand.

Alla base dell'offerta ci sono anche le competenze del Lanificio Faliero Sarti, realtà fondata nell'immediato dopoguerra, divenuta un player rilevante nell'ambito del Made in Italy.

Il percorso creativo seguito da Monica Sarti, nipote di Faliero Sarti, si è nutrito di una formazione negli Stati Uniti, che ha unito al retroterra di alto artigianato in cui è cresciuta. L'evoluzione dell'azienda ha portato a una presenza che vede protagoniste boutique nelle cornici più prestigiose dello scenario nazionale: da Milano a Roma, da Cortina d'Ampezzo a Forte dei Marmi.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

puoi segnalarlo a Google