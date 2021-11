Heineken® e Kygo festeggiano il weekend del GRAN PREMIO DI CITTÀ DEL MESSICO 2021 di FORMULA 1 Heineken con un'esclusiva performance live sul podio

09 novembre 2021 a

- - Il DJ norvegese di fama internazionale, cantautore e produttore Kygo si è esibito dal vivo durante il Gran Premio di Città del Messico di Formula 1® Heineken

- Il palco è stato costruito sul colorato podio che domina l'iconica area del Foro Sol sulla pista, arricchito da opere d'arte dell'artista locale Lourdes Villagómez

- Kygo ha proposto un dj set per festeggiare il dopo-gara, che domenica ha visto la vittoria di Max Verstappen

- Per la sua esibizione, Kygo ha collaborato con la cantautrice messicana Sofia Reyes, con Justin Jesso, Parson James e otto violinisti

- Lo show è stato apprezzato dai fan presenti sul circuito e trasmesso in diretta a milioni di tifosi in tutto il mondo tramite i canali social Beatport e Formula 1®

CITTÀ DEL MESSICO, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La Formula 1® è tornata a Città del Messico dopo una pausa di due anni, e il partner globale Heineken® ha festeggiato il ritorno con una performance post-gara del DJ, cantautore e produttore di fama mondiale, Kygo. L'esclusivo set è stato organizzato sul podio al termine del GRAN PREMIO DI CITTÀ DEL MESSICO 2021 di FORMULA 1 Heineken, che dominava il gremitissimo Foro Sol, spettacolare location per eventi sportivi e musicali costruita nel 1993 all'interno dell'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al termine dello spettacolo dei piloti in pista che ha portato all'emozionante vittoria di Max Verstappen, Kygo ha sventolato la bandiera a scacchi che segna il termine della gara per poi spostarsi sul podio ed esibirsi in un dj set di un'ora riproponendo i suoi migliori successi per i tifosi presenti e quelli a casa in tutto il mondo. La dinamica area del palco, integrata nel podio usato per le premiazioni e creata da Heineken®, era arricchita da opere d'arte dell'artista messicana locale Lourdes Villagómez.

La splendida e colorata opera d'arte di Villagómez ritrae Quetzalcoatl, un'antica divinità della cultura Azteca il cui nome si traduce "serpente piumato", Dio azteco del sole, del vento, dell'aria e della conoscenza.

Il palco è stato costruito appositamente per ospitare Kygo, la cantante messicana Sofia Reyes e i cantanti americani Justin Jesso e Parson James, insieme a un grande pianoforte, una postazione per il DJ e otto violinisti. L'ensemble si è esibito davanti a una folla vivace, invitata in pista per celebrare la performance e il ritorno in Messico della F1®.

Parlando della performance del Gran Premio, Kygo ha commentato: "Essendo un grande appassionato di F1®, è per me un privilegio tornare in Messico ed esibirmi in occasione di una gara così importante. L'arena Foro Sol sul circuito, unita alla passione dei fan messicani, ha creato un'atmosfera elettrizzante. Volevo fare qualcosa di memorabile che fosse all'altezza della situazione per rendere omaggio alla gara ma anche al ritorno alla normalità con le persone che finalmente si incontrano e partecipano insieme a eventi sportivi e musicali. Collaborare con Sofia Reyes - cantante talentuosa - nel suo Paese è stato molto bello, combinando elementi d'orchestra come violini e violoncelli. Tutto questo ha aggiunto spessore alla proposta musicale e maggiore profondità sonora, dando vita a una performance davvero unica".

I fan della gara hanno ascoltato il concerto dagli stand del Foro Sol e dal circuito, mentre chi guardava da casa in diretta ha partecipato all'evento grazie al servizio di streaming EDM Beatport, ai canali Facebook F1 e Red Bull Racing Honda nonché dalla pagina Facebook di Kygo.

