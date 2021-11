Fontana Rava (Banca Mediolanum): "La pandemia ha modificato rapporto banche-clienti"

09 novembre 2021 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “La pandemia ha obbligato i cittadini a trovare modalità differenti rispetto a quelle a cui erano abituati per interagire con la propria banca e improvvisamente ha messo maggiormente in evidenza quella che è la qualità del servizio ricevuto. I dati di mercato nel corso del 2020 hanno visto una crescita molto importante in senso generale della consulenza finanziaria come quota di mercato a scapito delle banche più tradizionali. In questo momento la relazione con un consulente finanziario è l'elemento che ha permesso ai clienti di affrontare e superare con maggiore tranquillità quello che è stato un forte momento di volatilità dei mercati”.

Così Edoardo Fontana Rava, direttore sviluppo prodotti e modello di business di Banca Mediolanum, in occasione dell'edizione 2021 di Wobi, il World Business Forum punto di riferimento per la business community italiana.

“La maggior parte delle banche aveva soluzioni operative digitali, ma non erano complete o i clienti non erano pronti – prosegue Fontana Rava – Oggi la quasi totalità delle operazioni può essere fatta in modo digitale. Questo ha aumentato tantissimo l'interazione con la banca e di conseguenza la dimensione di comprensione, conoscenza e possibilità di fare delle valutazioni rispetto ai propri risparmi. Nei prossimi anni l'innovazione giocherà un ruolo chiave rispetto al sviluppare soluzioni sempre più facili da utilizzare immediate verso la clientela”.