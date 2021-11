Covid: Fontana, 'valutare proroga stato emergenza in base a evoluzione'

09 novembre 2021 a

a

a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Su una eventuale proroga dello stato di emergenza "le scelte vanno fatte a livello governativo. E' chiaro che una valutazione nel momento in cui la situazione non è ancora sotto controllo comporterà probabilmente che lo stato di emergenza venga prorogato. Tutto deve essere valutato sulla base della situazione, che va tenuta sotto controllo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. "L'evoluzione di questo virus è strana e imprevedibile. Bisogna essere rapidi e cercare di anticipare la sua evoluzione", ha aggiunto.