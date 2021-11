Covid: Fontana, 'in Lombardia adesioni a terza dose vaccino un po' tiepide'

09 novembre 2021 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “Noi abbiamo già iniziato la nostra campagna vaccinale per la terza dose e siamo pronti ad avere maggiori prenotazioni. In Lombardia, che è una delle regioni che ha meglio risposto alla prima fase vaccinale, in questa terza dose le risposte sono un pochettino più tiepide. Abbiamo bisogno di aumentare il numero di persone che aderiscono”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24, parlando della campagna per la terza dose agli under60.

“In Lombardia la vaccinazione dimostra che è la strada per combattere efficacemente questo virus. Bisogna insistere con tutti coloro che devono fare la terza dose a vaccinarsi: la terza dose completa il ciclo vaccinale e consentirà di avere una copertura che dovrebbe durare per anni. Bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con più entusiasmo e determinazione a questa fase vaccinale”, ha aggiunto.