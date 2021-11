Covid: Fontana, 'con situazione attuale Lombardia contiene quarta ondata'

09 novembre 2021 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "In Lombardia se riusciamo a mantenere la situazione che c'è oggi, riusciamo a contenere questa ulteriore ondata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. "Quindi serve l'utilizzo del distanziamento, delle mascherine e del green pass per accedere a certe attività", ha spiegato. "Se le cose continuano in questa direzione, la situazione di oggi in Lombardia può essere continuata. Se dovesse peggiorare, dovremmo rivalutarla con attenzione", ha aggiunto Fontana.