Calcio: la storia della Nazionale in una App, la visita al museo del calcio ora è digitale (2)

(Adnkronos) - “Siamo orgogliosi di avere potuto collaborare con il Museo del Calcio, e per questo, intendiamo innanzitutto ringraziare il presidente Marani per avere voluto dare sviluppo e respiro alla partnership per la realizzazione dell'App del Museo -dichiara Giovanni Verreschi, Amministratore Unico di Space Spa- Gruppo Ett-. Crediamo che la commistione della dimensione fisica e di quella virtuale non porti a una semplice somma di contenuti, ma ad un nuovo approccio, ad alto valore aggiunto, alla storia, in questo caso a quella del calcio. Crediamo che grazie all'aiuto della tecnologia si vada più al fondo della verità storica dei cimeli iconici senza, peraltro, snaturarne quella che è sempre stata l'autenticità e peculiarità. È come se il visitatore potesse acquisire uno sguardo diverso all'interno del Museo, attraverso il quale cogliere aspetti che, pur essendo importanti, rimanevano nascosti e non valorizzati. Crediamo dunque che il Museo del Calcio possa costituire un punto di inizio di una prospettiva che vedrà la Fondazione e il Gruppo Ett lavorare in sinergia per raggiungere nuovi traguardi”.

Realizzata in due lingue, italiano ed inglese, l'App potrà essere scaricata sul proprio device all'arrivo al Museo e consentirà di accedere a diverse tipologie di media e contenuti speciali. Attraverso un'attenta ricerca iconografica e storica, sono stati selezionati cimeli, testi e fotografie, per una fruizione più tradizionale, ma anche audio descrittivi, video storici di repertorio e soprattutto video-testimonianze che il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, ha voluto registrare e narrare in prima persona a tutti gli appassionati che faranno visita al nuovo allestimento.

L'applicazione, realizzata dalla società toscana Space Spa- Gruppo Ett, rende il visitatore protagonista della visita attraverso la proposta di approfondimenti storici attivabili con tecnologia bluetooth, mentre i cimeli più significativi e iconici saranno segnalati da una speciale icona e un QR code attivabile dal lettore interno alla App. La App Museo del Calcio sarà disponibile gratuitamente su Play Store e Apple Store.