Australia Legal: l'agenzia di immigrazione per trasferirsi in Australia e Nuova Zelanda

Roma, 9 Novembre 2021 - Australia Legal è l'agenzia di migration agents e lawyers che, dal 2013, permette agli italiani di semplificare l'iter necessario per il trasferimento in Australia o NuovaZelanda.

Presente su entrambi i territori con due sedi, una a Roma una a Melbourne, oggi rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia ottenere un visto e cogliere al volo tutte le opportunità che i due paesi hanno da offrire.

Un successo, quello di Australia Legal, testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni dell'agenzia in merito agli ottimi risultati registrati nell'ultimo periodo: «Sempre più utenti ci conoscono grazie alla crescita di visibilità che stiamo ottenendo su Google e per questo le richieste di visti sul sito sono quadruplicate nell'ultimo trimestre».

Alla base di questa crescita, l'esperienza maturata sul campo del fondatore della società, RiccardoIppoliti, Agente di Immigrazione registrato presso il MARA in Australia (Migration Agents Registration Authority) ed Immigration Adviser in Nuova Zelanda.

Ippoliti, infatti, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Roma e aver lavorato in Spagna e negli Stati Uniti, ha deciso di specializzarsi in diritto dell'immigrazione e mettere le proprie conoscenze professionali e linguistiche al servizio degli altri.

Oggi, infatti, nonostante sia al timone della società, è attivamente coinvolto nell'analisi delle richieste di trasferimento – sia quelle provenienti da privati e famiglie, sia quelli derivanti da aziende e professionisti – con lo scopo di individuare, attraverso dei migration planning dedicati, il visto più indicato al variare delle specifiche esigenze.

Il tutto offrendo anche una procedura completa nella produzione della documentazione, nonché un servizio legale e una consulenza richiedibili anche online su Search Engine Optimization , sito ufficiale dell'agenzia.

Visto per l'Australia e Nuova Zelanda: perché rivolgersi a un'agenzia specializzata

A causa di una legislazione molto severa in tema di immigrazione, per entrare in Australia o Nuova Zelanda – ma soprattutto per risiedere, lavorare o studiare sul territorio per un periodo di tempo limitato o in pianta stabile – è fondamentale disporre di un permesso che identifichi le ragioni per cui ci si trovi all'interno del paese.

I lasciapassare disponibili, naturalmente, sono di diverse tipologie – visti vacanza lavoro, visti turistici, visti business, visti partner o visti studenti – ma per ottenerli è necessaria una procedura piuttosto ostica, che spesso richiede l'aiuto di una società specializzata.

Rivolgersi ad Australia Legal significa soprattutto avvalersi della competenza di un'agenzia di immigrazione registrata ed autorizzata dal dipartimento di immigrazione Australiano e Neozelandese. Per questo, è il modo migliore per essere certi che la richiesta del visto e l'iter di trasferimento procedano senza alcun intoppo, in ottemperanza alla normativa vigente nei due territori di destinazione.

Australia Legal si avvale esclusivamente di Agenti di Immigrazione Registrati presso il MARA che dispongono di un'ampia preparazione su tutte le tematiche inerenti alle leggi australiane e neozelandesi in tema di immigrazione. Inoltre, operano in sinergia con il dipartimento per l'immigrazione e l'ambasciata australiana e sono costantemente informati su tutti i cambiamenti che, a causa delle evoluzioni della domanda da parte del mercato lavorativo interno, non di rado interessano le normative del settore.

I vantaggi di affidarsi ad Australia Legal

Grazie a un'ampia esperienza maturata nel corso degli anni sia nella consulenza sia nella produzione di pratiche di tutti i tipi, Australia Legal è oggi una delle agenzie più importanti del settore.

Uno dei punti di forza principali risiede nella possibilità di offrire una consulenza completa, attinente al profilo di ogni singolo candidato, che viene rappresentato e affiancato, in ogni fase della pratica, fino all'ottenimento della visa application.

Basti pensare che il servizio fornito dai professionisti di Australia Legal non si è interrotto neanche nel bel mezzo delle restrizioni legate a sopraggiungere dell'emergenza sanitaria: infatti, nonostante le chiusure e il clima ostile a ogni genere di spostamento, l'agenzia ha continuato a lavorare senza sosta, per fornire all'utenza, sia quella italiana in procinto di partire sia quella trasferitasi in Australia e Nuova Zelanda, assistenza e ragguagli in merito ai singoli casi.

A tutto ciò, si aggiunge il fatto di essere un'agenzia presente sul territorio nazionale che si interfaccia con gli utenti anche in italiano, abbattendo tutti quei classici vincoli linguistici che in genere si riscontrano nelle fasi iniziali di richieste di questo tipo.

Per maggiori informazioni

