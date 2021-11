Mysecretcase presenta il primo manuale sul sesso in cui a essere protagonista è la community

08 novembre 2021 a

(Milano 8 novembre 2021) - Milano 8 novembre 2021."SC0PRIRE SC0PARE", edito da Sonzogno, è il nuovo libro dedicato al piacere realizzato da MySecretCase, il brand che ha cambiato l'immaginario sulla sessualità in Italia e la prima azienda ad aver creato una community online per una libera informazione e per abbattere i tabù sul sesso. Potremmo dirvi che sfogliando le prossime pagine scoprirete «tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere», però questo libro è già stato scritto nel 1969 ed è ormai quasi introvabile, oltre che superato. Certo, qui troverete tante informazioni, consigli e trucchi; imparerete cose fondamentali sui corpi, su come dare e ricevere piacere.

Si tratta di un manuale illustrato e fotografico, esplicito e pratico, su tutto quello che c'è da sapere sul sesso, corredato di riflessioni personali, esperienze degli utenti, pareri scientifici di sessuologhe, ginecologi, psicologi e urologi.

“La carta vincente? Aver reso protagonista, ancora una volta, la nostra community. Questo libro è il risultato di un lavoro lungo 8 anni, il frutto di tutti i nostri progetti, dell'impegno dei nostri esperti, di un dialogo costante con tutti coloro che hanno riconosciuto in MySecretCase un riferimento: in queste pagine ci sono le loro immagini, le loro storie e i loro desideri. Abbiamo scritto questo libro con amore e senza giri di parole per far riflettere, divertire e offrire qualche spunto per riflettere su imposizioni culturali vecchie e stantie e ruoli imposti dalla società ” dichiara Norma Rossetti, CEO di MySecretCase.

Poiché l'amore è una cosa che si fa, questo manuale è una guida esplicita, esaustiva e dettagliata su come farlo bene, che si rivolge a tutti, dove non ci sono distinzioni di genere, donne, uomini, bigender, agender, cis, trans, omo, etero, bi, fluid, pan, ma solo persone. Contiene piccole dritte, domande con e senza risposte, qualche esperienza personale e accurate informazioni anatomiche, pensate per guidare tutt*, ma proprio tutt*, alla riscoperta del piacere e della consapevolezza di sé. Non promette l'amore eterno ma garantisce informazioni semplici, illustrazioni chiare, esperienze autentiche e nessun giro di parole: validi metodi di lubrificazione, onesti consigli su come chiedere le cose che ci piacciono a letto senza imbarazzi e modi sani di relazionarsi al sesso, nel pieno consenso e rispetto del proprio corpo e di quello altrui.

Il sesso è vita, è libertà, è crescita. Una ricerca dentro voi stessi e dentro la o le persone con cui lo condividerete. Il sesso è un mondo orizzontale - per la verità molte volte è anche in verticale -, un mondo dove siamo veramente pari anche se siamo in tre o in cinque, dove non conta se stiamo sopra o sotto, se dominiamo o viceversa. È il sesso il vero palcoscenico di parità, di eguaglianza, di inclusione, dove tutte le emozioni sono concesse, dove non ci sono uomini, non ci sono donne, ma solo persone.

Il libro è uscito nelle librerie il 14 ottobre 2021: è disponibile nella versione speciale abbinata a L'oroscopando di MySecretCase solo su Amazon e IBS; le singole copie sono disponibili anche su Mondadori, Feltrinelli e nelle librerie indipendenti. Il manuale è stato, inoltre, presentato il 17 ottobre al Salone del libro di Torino.

