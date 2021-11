Musica: Renzi, 'Cugini di campagna soli a polemizzare con Maneskin, sorridiamo'

08 novembre 2021 a

Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Non avrei mai immaginato vedere i Maneskin aprire un concerto dei Rolling Stones e infiammare una platea entusiasta. Con Mick Jagger che li saluta: 'Grazie ragazzi!'. Dalle strade di Roma al palcoscenico planetario, la storia di questi artisti è un messaggio di speranza per chi crede ancora nella forza dei sogni. Dopo di che, sorridiamo: gli unici che fanno polemica coi Maneskin in questo periodo sono i Cugini di Campagna". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.