M5S: la compagna di Di Maio, 'Spadafora speciale, lo ringrazio per coming out'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "In questi anni c'è stata una persona in particolare che più mi ha colpito per cultura e sensibilità. Ed è Vincenzo. Vincenzo è speciale. Con lui posso parlare di tutto, con intensità, come piace a me. Dopo la sua intervista di ieri lo ringrazio ancora di più per l'amicizia e per la persona che è. Abbracci a Te super Vince". Lo scrive su Instagram Virginia Saba, la compagna di Luigi Di Maio, postando una foto che la ritrae insieme all'ex ministro dello Sport, ieri protagonista di un 'coming out' in tv, ospite di 'Che tempo che fa'.