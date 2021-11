Italia-Uruguay, convocato Lovotti, quattro azzurri aggregati al raduno azzurro

08 novembre 2021 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha convocato Andrea Lovotti - inizialmente inserito nella lista dell'Italia A - in sostituzione dell'infortunato Matteo Nocera per il raduno di Verona in preparazione del secondo impegno delle Nations Series contro l'Argentina in programma a Treviso sabato 13 novembre alle 14, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Cielo. Nella giornata odierna inizierà anche il raduno dell'Italia A che domenica 14 novembre alle 14.30 scenderà in campo per la seconda volta durante la stagione corrente per affrontare l'Uruguay allo Stadio Plebiscito di Padova, partita che sarà trasmessa in diretta su federugby.it e gli account Facebook e Youtube FIR.

Rispetto alla convocazione iniziale mancheranno Mbandà, Pasquali e Capuzzo che attualmente risultano indisponibili. In sinergia con lo staff tecnico dell'Italrugby nella giornata odierna si aggregheranno alla rosa dell'Italia A Traorè, Steyn, Marin e Bruno. Convocati anche Bianchi, Meggiato e Pani.

“Torniamo in raduno a Verona per preparare un nuovo, importante, appuntamento internazionale. Abbiamo ben chiari gli obiettivi da raggiungere e a disposizione una rosa rinnovata con l'inserimento di alcuni giocatori di esperienza - che avranno la possibilità di confrontarsi nuovamente a livello internazionale - e altri giovani che avranno una importante chance per mostrare le loro qualità nell'ottica di creare una solida base a disposizione della Nazionale Maggiore Maschile”, ha dichiarato Alessandro Troncon.